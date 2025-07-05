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محافظات

محكمة جنوب أسيوط تستقبل أوراق 7 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

المستشار عماد علي
المستشار عماد علي رئيس المحكمة بأسيوط، فيتو

استقبلت محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح، والمستشار ياسر عبداللطيف مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة، اليوم السبت، أوراق عدد من المرشحين لمجلس الشيوخ، وتستمر في تلقي الطلبات حتى  10 يوليو الجاري.

استقبال أوراق 7 مرشحين لمجلس الشيوخ 


وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، إنه جرى استقبال أوراق 7 مرشحين حتى الآن منهم 3 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة الوطن ومرشح عن حزب الجبهة الوطنية ومرشح عن حزب العدل ومرشح مستقل منذ فتح باب التقدم لاستقبال الراغبين في الترشح.

وأكد رئيس محكمة جنوب أسيوط ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح على تخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، ومنح كل مرشح رقم. 

اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

الجبهة الوطنية ينضم رسميا للقائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

وأشار رئيس محكمة أسيوط إلى وضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين لمنع التزاحم والتسهيل على المرشحين.

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