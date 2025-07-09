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محافظات

تستهدف 140 ألف رأس، انطلاق الحملة الثانية لتحصين الماشية بالفيوم السبت المقبل

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2025، لتحصين الماشية، " الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز"،  ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت المقبل.

دعم الحملة بالقرى والمراكز

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، بتقديم الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدًا مربي الماشية وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض. 

المستهدف تحصينه من الماشية

وقال الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين  140 ألف رأس ماشية، منها 80 ألف رأس من الأبقار، و40 ألف رأس من الجاموس، وتحصين  20 ألف من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال 94 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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وأضاف، أن الحملة القومية لتحصين الماشية، يصاحبها 12 فريق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالفيوم، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة، بالتنسيق مع فرق العمل الموجودة بالوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن المديرية استعدت للحملة، بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

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