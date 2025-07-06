الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

بحث 55 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من: الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

وقد تم بحث 55 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية سنرو التابعة لمركز أبشواى، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواى، التقى خلاله 25 حالة، بحضور مديري الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد السكرتير العام للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 8 حالات، بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الإدارات الخدمية في دائرة المركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد السكرتير العام المساعد لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  22 حالة، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ومندوبي الإدارات الخدمية بدائرة المركز.

نوعيات شكاوى الأهالي بالقرب والمراكز

وقد تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش “تكافل وكرامة”، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما تم بحث دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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الفيوم السكرتير العام المساعد السكرتير العام للمحافظة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تكافل وكرامة محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مركز إبشواي الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواى محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس

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