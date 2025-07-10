الخميس 10 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أسباب تغيير لون ورائحة البول عند الأطفال

تغيير لون البول
تغيير لون البول

متابعة تطور ونمو الطفل أمر ضرورى ولكن هذا ليس كافيا للحفاظ على صحته بل يجب مراقبة اى أعراض أو تغييرات تطرأ عليه مع متابعة لون البول للطفل.

ولون بول الطفل عادة معروف ولكن قد تلاحظ بعض الأمهات تغيير لون البول إلى البرتقالى أو الأحمر ما يقلقهن كثيرا ويتساءلن عن السبب.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لون ورائحة بول الطفل يكون علامة من علامات صحة الطفل وتغيير اللون أو رائحة يمكن أن يكون علامة تحذيرية من الجسم عن وجود مشكلة لدى الطفل.

أسباب تغيير لون ورائحة البول عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن تغيير لون بول الطفل إلى داكن مع وجود رائحة نفاذة له، له أسباب عديدة، ومن أسباب تغيير لون بول ورائحة البول عند الأطفال:-

  • الجفاف، وذلك فى حالة إذا كان الطفل لا يشرب الماء بشكل كافى، ما يجعل الجسم يقلل البول ويجعله مركز أكتر وبالتالى يكون داكنا ورائحته قوية.
  • التهاب مجرى البول، ويمكن أن تلاحظ الام أن رائحة بول الطفل كريهة أو تشبه السمك، مع سخونية بدون سبب، وصراخ أو ألم وقت التبول، مع تغير في سلوك الطفل (حيث يصبح عصبي أو يبكي فجأة)
  • تناول أدوية أو فيتامينات، مثل فيتامين ب أو بعض المضادات، فهى تغير لون البول إلى (أصفر فاقع أو برتقالي)
  • أكلات محددة، مثل البنجر، وهو يجعل لون البول وردي لكن الفرق أنه يكون مؤقت وبدون أعراض أخرى.
  • مشاكل في الكلى أو الكبد وهى نادرة عند الأطفال، وللاسف تجعل لون بول الطفل بني مثل الشاي أو به دم وهنا يجب استشارة الطبيب على الفور.

وتابع، أنه عند ملاحظة الأعراض السابقة على الطفل يجب اتباع الخطوات التالية:-

  • إجراء تحليل بول للطفل (عينة نظيفة)
  • عمل تحليل مزرعة لو يوجد التهاب
  • استشارة طبيب أطفال مختص
أسباب تغيير لون ورائحة البول عند الأطفال 
أسباب تغيير لون ورائحة البول عند الأطفال 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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