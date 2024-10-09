احذر قلة التبول عند الأطفال، مؤشر لأمراض الكلى ونصائح للحماية منها

وجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للحفاظ على صحة الكلى بالنسبة للأطفال خاصة مع أهمية عضو الكُلى في جسم الإنسان حيث تعتبر فلتر الجسم، والحفاظ على صحتها مهم لضمان نمو صحي وسليم للطفل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن مشاكل الكلى عند الأطفال يمكن أن تظهر بأعراض مثل التورم في الوجه أو القدمين، أو قلة التبول.

نصائح لحماية كُلى الأطفال

ووجهت نصائح لحماية كُلى الأطفال منها:

1- تشجيع الطفل على شرب الماء بكميات كافية.

2- تقليل من تناول الأطعمة المملحة.

3-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للطفل.

وظائف الكلى

وتتعرض الكلى في جسم الانسان الى عدة امراض منها ضعف وظائف الكلى حتي تصل إلى فشل وظائف الكلى والفشل الكلوي ولا تستطيع الكليتان القيام بوظائفها حيث تعمل الكلى على تنظيف الجسم والدم من السموم وإخراجها عن طريق البول.

طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي

وكشفت وزارة الصحة عن طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي منها:

التغذية السليمة

متابعة السكر بانتظام لمرضى السكر

متابعة الضغط بانتظام لمرضى الضغط

الابتعاد عن الاستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية.

فحوصات للكشف عن الاعتلال الكلوي

وتوفر وزارة الصحة عدد من الفحوصات المجانية للكشف عن الإصابة بالاعتلال الكلوي منها:

1-نسبة السكر العشوائي والتراكمي

2-مؤشر كتلة الجسم

3-فحوصات الكلى

4-نسبة الدهون بالدم

وتوفر وزارة الصحة مبادرة الاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوي والمبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

واكدت وزارة الصحة أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.