تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

مع بدء الاستعدادات لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل الكثيرون عن ماهية القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به.

تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه

وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:

200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.

ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.

توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة



بحسب المادة الثانية من القانون:

يتم انتخاب 100 عضو بـالنظام الفردي.

ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.

تقسيم الدوائر الانتخابية

نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:

27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

4 دوائر تُخصص للانتخاب بـنظام القوائم:

دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.

والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.

ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.

ضوابط القوائم وشروط الترشح

تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:

يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.

في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.

أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.

ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.

مرشحون من أحزاب ومستقلون

ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.



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