هل تكتب انتخابات الشيوخ نهاية عبد السند يمامة فى رئاسة حزب الوفد؟

في تطور سياسي لافت، شهد حزب الوفد حالة من الغليان الداخلي على خلفية نتائج قائمة انتخابات مجلس الشيوخ ونصيب الحزب فيها والتي لم تلب طموحات كوادر الحزب.

بعدما حصل على مقعدين فقط ضمن القائمة الوطنية، وهو ما اعتبر تراجعا كبيرًا لحزب يعد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر.

انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة



البداية عندما تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى اجتماعات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ وجرت اجتماعات ومشاورات.

وعندنا أعلنت الأسماء النهائية جاء لحزب الوفد مقعدين فى القائمة الوطنية وهو ما أدى لغضب كبير داخل اروقة الحزب وخاصة الهيئة العليا التى عقدت اجتماعها اليوم وطالب كثير من الأعضاء الدكتور عبد السند يمامة بتقديم استقالته من رئاسة الحزب وخاصة بعد تراجع الوفد خلال فترة رئاسته له وآخرها حصول الوفد أقدم الأحزاب السياسية على مقعدين فقط بالقائمة الوطنية.

استمر الاجتماع الذى عقد داخل الحزب لعدة ساعات لاقى فيها يمامة هجوما غير مسبوق من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والمطالبة برحيله لينتهى بطرح الثقة فى نفسه من خلال دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد.

الهيئة العليا لحزب الوفد



حيث وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم الأربعاء، علي طلب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بطرح الثقة في نفسه وحددت يوم الجمعه ٢٥ يوليو الجاري لبحث الطلب، ويتولى السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي إدارة شئون الحزب.

وقررت الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية المحصنة في الموعد المحدد في ٢٥ يوليو لبحث طلب سحب الثقة من رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

وتقدمت اليوم القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بأوراق الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك في اليوم قبل الأخير المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أن تبدأ بعدها فترة تلقي الطعون، قبل إعلان الأسماء النهائية سواء على المقاعد الفردية أو القوائم المغلقة.

وتضم قائمة دائرة الصعيد محافظات: الجيزة _ الفيوم _ بني سويف _ المنيا _ أسيوط _ سوهاج _ قنا _ أسوان، بواقع 37 مرشحا.

وتعلن غدا الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.