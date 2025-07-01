الوطنية للانتخابات: تشكيل لجان لفحص طلبات الترشح للشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 11 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتحديد مهامها واختصاصاتها.



نص القرار على تشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة أحد القضاة من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة، إضافة إلى ممثل من وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك وفقًا للكشوف المعتمدة والمرفقة.



تتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح للانتخابات والتحقق من استيفاء المرشحين للصفات القانونية، وذلك استنادًا إلى المستندات المقدمة المنصوص عليها في القرار رقم (7) لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته. كما تُعد اللجان كشوف المترشحين والقوائم المقبولة، وتُعرض هذه الكشوف في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح.

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُكلف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

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