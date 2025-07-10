بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

يبحث الكثيرون عن أعلى شهادات الادخار في البنوك وذلك قبل ساعات من انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية، أبرز خمس شهادات ادخار في البنوك يقبل عليها العملاء حاليا وهي كالآتي:

1- البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): يقدم شهادة ثلاثية بعائد 21%، بحد أدنى 10,000 جنيه.

2- البنك الأهلي الكويتي (ABK): يقدم شهادة متميزة ثلاثية بعائد 20.50% (الحد الأدنى 3 ملايين جنيه) وشهادة ثلاثية بعائد 19% (الحد الأدنى 1,000 جنيه)

3- بنك SAIB: يقدم شهادة Excellence Plus بعائد 20.50% (الحد الأدنى 5 ملايين جنيه)، وشهادة Excellence بعائد 20%.

4- بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 19.5% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

5- البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 19.50%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رابع اجتماعاتها في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب بالأسواق، بعد تراجع التضخم في يونيو الماضي.

توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، أرى أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.

وأضاف أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارا من يوليو، يتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

وأضاف:" على الصعيد الجيوسياسي رغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، فإن المشهد الإقليمي لا يزال هشا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.

وتابع “أبو الفتوح” أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر "استراحة" تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.

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