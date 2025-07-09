الأربعاء 09 يوليو 2025
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اقتصاد

انتظام الخدمات في البنوك وعودة الأمور لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس

البنك المركزي
البنك المركزي

أفادت مصادر مصرفية، بأن البنك المركزي تابع انتظام جميع الخدمات البنكية في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري حيث انتظمت الخدمة المقدمة للعملاء وتم عودة الانترنت البنكي التفعيل والعمل.

تأثر الخدمات البنكية بسبب حريق سنترال رمسيس

وخلال أزمة حريق سنترال رمسيس كان قيادات البنك المركزي على دراية بكل خطوات العمل في البنوك ومراجعة عملية إدارة الأزمة الخاصة بتوابع حريق سنترال رمسيس وما نتج عنه من تأثر العديد من  الخدمات البنكية.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، سنترال رمسيس الذي تعرض لحريق أول أمس.

 

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