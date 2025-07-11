حكم الدعاء يوم الخميس هل هو مستجاب، من المعرف أن صيام يوم الخميس والدعاء فيه من الأمور المستحبة لدي الكثيرين خاصة أن يوم الخميس من الأيام التي ترفع فيه الأعمال إضافة الي كونه آخر ايام الأسبوع الاسشبع الأمر الذي يجعل الكثيرين يتساءلون عن حكم الدعاء يوم الخميس وهل هو مستجاب وما هي أفضل اوقات الدعاء يوم الخميس ومتي تكون ساعة الإجابة

كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدونه في هذا التقرير فإلى التفاصيل

حكم الدعاء يوم الخميس هل هو مستجاب

فضل يوم الخميس

يوما الخميس والاثنين من الأيام الفاضلة ففيهما تعرض الأعمال على الله تعالى وفيهما تفتح أبواب الجنة وثبت الترغيب في صيامها فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وغيره. وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.وفي شرح الزرقاني على الموطأ: يوم الاثنين ويوم الخميس ـ فيه فضلهما على غيرهما من الأيام وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام. انتهى. وينبغي في هذين اليومين ـ إضافة إلى الصيام ـ الإكثار من مختلف الأعمال الصالحة من ذكر لله تعالى وصدقة، ونوافل لكونهما من الأوقات الفاضلة، ولأجل عرض الأعمال فيهما على الله تعالى

فضل صيام يومي الخميس والإثنين

من المعروف أن فوائد صيام يومي الخميس والإثنين له عدة أمور منها:

زيادة في الأجر

يعد صيام يومي الخميس والإثنين من صيام التطوع والذي يزيد العبد الأجر والثواب الذي يحصل عليه المسلم، بالإضافة إلى صيام الفريضة.

التقرب إلى الله تعالى

ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام التطوع وفهو وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تكفير الذنوب

الصيام من العبادات التي تكفر الذنوب وتطهّر القلب.

رفع الدرجات في الجنة

ومن فضل صيام التطوع عموما والذي منه صيام الخميس والإثنين هو أن للصائمين مكانة خاصة في الجنة ودرجات عالية.

تهذيب النفس

الصيام يتطلب جهاد النفس والصبر على الامتناع عن الطعام والشراب، وهو ما يزيد من قيمة الأجر.

الأعمال المستحب فعلها يومي الإثنين والخميس

ومن الأعمال التي يستحب فعلها يومي الإثنين والخميس: الإكثار من الدعاء لا سيما من صامهما؛ فدعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا تردُّ دعوتُهم... والصّائمُ حتّى يفطرَ"(صححه الألباني).

متى يستجاب الدعاء يوم الخميس

1- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. 2- منها جوف الليل وآخر الليل، فالليل فيه ساعة لا يرد فيها سائل، أحراها جوف الليل وآخر الليل- الثلث الأخير- وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟

3- السجود، ترجى فيه الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء ويقول ﷺ: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحه.



4- حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضي الصلاة فهو محل إجابة.



5- آخر كل صلاة قبل السلام يشرع فيه الدعاء، وهذا الوقت ترجى فيه الإجابة لأن النبي ﷺ لما علمهم التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.

حكم الدعاء يوم الخميس هل هو مستجاب

دعاء يوم الخميس

اللهُمَّ اقضِ لي في الخَميسِ خَمسًا: لا يَتَّسِعُ لَها إلاّ كَرَمُكَ، وَلا يُطيقُها إلاّ نِعَمُكَ: سَلامَةً أقوى بِها عَلى طاعَتِكَ، وَعِبادَةً أستَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثوبَتِكَ، وَسَعَةً في الحالِ مِنَ الرّزقِ الحَلالِ، وَأن تُؤمِنَني في مَواقِفِ الخَوفِ بِأمنِكَ، وَتَجعَلَني مِن طَوارِقِ الهُمومِ وَالغُمومِ في حِصنِكَ...



الحَمدُ للهِ الَّذي أذهَبَ اللَّيلَ مُظلِمًا بِقُدرَتِهِ، وَجاءَ بِالنَّهارِ مُبصِرًا بِرَحمَتِهِ، وَكَساني ضيائَهُ وَأنا في نِعمَتِهِ. اللهُمَّ فَكَما أبقَيتَني لَهُ فَأبقِني لأمثالِهِ، وَصَلِّ عَلى النَّبيّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَلا تَفجَعني فيهِ وَفي غَيرِهِ مِنَ اللَّيالي وَالأيامِ بِارتِكابِ المَحارِمِ وَاكتِسابِ المَآثِمِ، وَارزُقني خَيرَهُ وَخَيرَ ما فيهِ وَخَيرَ ما بَعدَهُ، وَاصرِف عَنّي شَرَّهُ وَشَرَّ ما فيهِ وَشَرَّ ما بَعدَهُ. اللهُمَّ إنّي بِذِمَّةِ الإسلامِ أتَوَسَّلُ إلَيكَ، وَبِحُرمَةِ القُرآنِ أعتَمِدُ عَلَيكَ، وَبِمُحَمَّدٍ المُصطَفى (صلى الله عليه وآله) أستَشفِعُ لَدَيكَ، فَاعرِفِ اللهُمَّ ذِمَّتي الَّتي رَجَوتُ بِها قضاء حاجَتي، يا أرحَمَ الرَّاحِمينَ. اللهُمَّ اقضِ لي في الخَميسِ خَمسًا: لا يَتَّسِعُ لَها إلاّ كَرَمُكَ، وَلا يُطيقُها إلاّ نِعَمُكَ: سَلامَةً أقوى بِها عَلى طاعَتِكَ، وَعِبادَةً أستَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثوبَتِكَ، وَسَعَةً في الحالِ مِنَ الرّزقِ الحَلالِ، وَأن تُؤمِنَني في مَواقِفِ الخَوفِ بِأمنِكَ، وَتَجعَلَني مِن طَوارِقِ الهُمومِ وَالغُمومِ في حِصنِكَ، وَصَلِّ عَلى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجعَل تَوَسُّلي بِهِ شافِعًا يَومَ القيامة نافِعًا، إنَّكَ أنتَ أرحَمُ الرَّاحِمينَ.

حكم تخصيص يوم بدعاء معين

من المعروف أنه لا يجوز تخصيص يوم معين بدعاء معين، إذا لم يكن مما ورد به الشرع؛ لأن ذلك يعد من جملة البدع التي ينبغي تجنبها.

أما إذا كان الدعاء قد ورد في السنة، وصحّ عند العلماء ذلك، وقبلوه؛ فللمرء أن يدعو بذلك.

ودعاء المسلم بأي لفظ لا يخالف الشرع، سائغ وجائز في كل وقت، وفي كل يوم؛ لعموم إطلاق الآيات الحاثة على دعاء المرء ربه فيما يرجوه ويخافه، وغيرهما.

لكن تخصيص يوم معين، أو شهر معين بدعاء خاص به، من البدع الإضافية.

وما لم يخالف الشرع من ألفاظها، يجوز الدعاء به؛ بلا تخصيص وقت دون آخر من غير مستند شرعي.واما استجابة الدعاء فهذا الأمر موكول لله تعالى



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