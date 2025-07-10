إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة جندي في عملية طعن بجنين في الضفة الغربية.

هدم المنازل في الضفة الغربية

في سياق متصل، قالت حركة حماس إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد على أنه ماض في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم قرية شقبا

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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