حصار 15 شخصا على الأقل تحت نفق منهار في جنوب لوس أنجلوس (فيديو)

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن ما لا يقل عن 15 شخصا حوصروا تحت أنقاض نفق انهار بالمدينة، موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، وفق ما أفادت رويترز.



وصرحت عمدة المدينة، كارين باس، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم تكليف أكثر من 100 فرد من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بالتعامل مع الحادث الذي وقع في (1701 شارع فيغيروا الشمالي)، وهو موقع المدخل الوحيد للنفق.

A TUNNEL has collapsed in Los Angela's trapping around 20 people



This is the Dragados Mining and Boring Co A major collapse has occurred with between 18-28 workers attempting to be rescued by LAFD#Wilmington #California pic.twitter.com/EIGSt4UZ8J — TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) July 10, 2025

ووفقا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، قد يكون العمال محاصرين على بعد ستة أميال من المدخل الوحيد للنفق، وقد تم إرسال فرق بحث وإنقاذ مدربة تدريبا خاصا ومجهزة للتعامل مع عمليات إنقاذ الأنفاق الضيقة إلى المنطقة.

وتمتلك إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أربعة فرق بحث وإنقاذ متخصصة، وقد تم تفعيلها جميعا.

وأفادت قناة "فوكس 11 لوس أنجلوس" بأنه تم انتشال عدد من العمال من النفق وتمكنوا من السير بمفردهم، وأفادت التقارير بأنه تم انتشالهم بواسطة رافعة.

#BREAKING: Tunnel collapses in Wilmington, Los Angeles. At least 15 workers feared being trapped underground. Rescue ops underway. #LosAngeles #TunnelCollapse pic.twitter.com/xPRR9IadUU — Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) July 10, 2025

ووقع الانهيار في مشروع نفق تصريف مياه الصرف الصحي في لوس أنجلوس، والذي تبلغ تكلفته 630.5 مليون دولار.

وذكرت شركة "فلاتيرون دراجادوس" المقاول الرئيسي للمشروع، على موقعها الإلكتروني أن النفق يبلغ طوله 7 أميال، وعرضه حوالي 18 قدما، ويقع على عمق 450 قدما تحت مستوى سطح الأرض.

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