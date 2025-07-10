الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

6 توجيهات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

الوادي الجديد، فيتو
الوادي الجديد، فيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإطلاق مبادرة للتوسع في الإنتاج الحيواني من الضأن والماعز كمجال استثماري إضافي بمشروعات الاستثمار الزراعي الكبيرة للمساحات أكثر من ١٠٠٠ فدان.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ومتابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
واستهل المحافظ الاجتماع، بتأكيد التوسع في مبادرات المراكز لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال التنسيق مع المجزر التابع بجهاز الخدمة الوطنية بالمحافظة؛ لطرح اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ وفروع المصرية ماركت، وتكثيف حملات المرور والرقابة على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز.

كما أصدر الزملوط خلال الاجتماع عددًا من التوجيهات جاء أهمها:


◾ إطلاق مبادرة للتوسع في الإنتاج الحيواني من الضأن والماعز كمجال استثماري إضافي بمشروعات الاستثمار الزراعي الكبيرة للمساحات أكثر من ١٠٠٠ فدان.

◾وضع خطة زمنية لمراجعة كافة محاضر تسليم الأراضي الزراعية بين المتغيرات المكانية وصندوق استصلاح الأراضي.

◾التنسيق مع قطاع الري لوقف إصدار تراخيص الآبار في حال سحب الأرض لعدم الجدية أو التقاعس عن سداد المستحقات المالية.

◾ سرعة إزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال المتغيرات المكانية وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع المخالفات في المهد.

◾ تشكيل لجنة موسعة من المحافظة للمرور على المشروعات المتقاعسة عن سداد المستحقات المتأخرة بمركز الفرافرة واتخاذ إجراءات باتة بشأنها.

◾حصر مخالفات البناء قبل تاريخ قانون التصالح وعمل محاضر جنائية وقطع المرافق عن المتقاعسين عن التقدم بطلب التصالح.

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