التحالف الوطني يطلق قافلة «إيد واحدة» في الوادي الجديد غدا

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق قافلة "إيد واحدة" بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة وذلك غدًا الخميس الموافق 10 يوليو، لصالح أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تشمل مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات الإنسانية منها:

- عيادات طبية في تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجانًا.

- شنط وهدايا وألعاب للأطفال.

- تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.

- إتاحة التقديم على أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية.

- معرض ملابس شامل لجميع الأعمار.

- قافلة بيطرية وعلاج مجاني.

وتعكس قوافل «إيد واحدة» التزام مؤسسات التحالف الوطني بتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.