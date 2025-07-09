الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

التحالف الوطني يطلق قافلة «إيد واحدة» في الوادي الجديد غدا

قافلة التحالف الوطني،
قافلة التحالف الوطني، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق  قافلة "إيد واحدة" بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة وذلك غدًا الخميس الموافق 10 يوليو، لصالح أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تشمل مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات الإنسانية منها:
- عيادات طبية في تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجانًا.
- شنط وهدايا وألعاب للأطفال.
- تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.
- إتاحة التقديم على أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية.
- معرض ملابس شامل لجميع الأعمار.
- قافلة بيطرية وعلاج مجاني.

وتعكس قوافل «إيد واحدة» التزام مؤسسات التحالف الوطني بتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء الجمهورية.

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