محافظ الوادي الجديد يتفقد مخابز الخارجة ويحرر محضر نقص وزن

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف التوعية المجتمعية بحق المواطن في الحصول على الوزن المطابق للمواصفات من خلال الموازين المتوفرة بالمخابز.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، صباح اليوم، لمتابعة بعض المخابز بمدينة الخارجة، للتأكد من جودة رغيف الخبز والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات المقررة لوزن الرغيف.

شدّد محافظ الوادى الجديد، على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والتأكد من التزامها بمبادرة " حقك بالميزان "؛ لمنع التلاعب بالأوزان واستغلال المواطنين، كما قرر تحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، واتخاذ مديرية التموين الإجراءات القانونية حيال المخبز.

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