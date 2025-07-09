نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد وحدة الكشف المبكر للأورام بالخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، الخدمات المقدمة بوحدة الكشف المبكر للأورام بالخارجة التابعة لجمعية واحة الخير؛ لمتابعة الخدمات الطبية والتشخيصية لرفع نسب الشفاء والتعافي من الأورام عن طريق الاكتشاف المبكر.

استعرضت نائب محافظ الوادى الجديد، منظومة العمل داخل الوحدة ومعدل استقبال الحالات منذ افتتاحها في فبراير الماضي، كما تابعت خطة المسح الطبي للفئات المستهدفة، موجهًة بعرض تقارير متابعة دورية لسير العمل داخل الوحدة بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي؛ لضمان أفضل أداء وخدمة للمرضى.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، افتتحًا في وقت سابق، وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بمقر الجمعية النسائية، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محسب رئيس مجلس إدارة جمعية واحة الخير، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ الأقسام المختلفة، واطمأن على جاهزية الوحدة للعمل وتوافر المستلزمات الطبية، موجهًا بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

كما وجه محافظ الوادي الجديد، بإعداد دراسة لشراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة، ورفع كفاءة طوابق الجمعية النسائية لاستغلالها وإلحاقها بالوحدة، ورفع كفاءة الطابق الثاني بدار مناسبات مسجد ناصر كدار تحفيظ للقرآن الكريم.

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