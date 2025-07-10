الخميس 10 يوليو 2025
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اليوم، ختام امتحانات القسم الأدبي لطلاب الثانوية الأزهرية بمادة "التفسير"

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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يختتم طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية اليوم الخميس امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024- 2025.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة "التفسير" طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

 

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًّا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

 
امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة.

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