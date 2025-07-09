أخبار الفن اليوم.. إعفاء مهرجانات الأوبرا من الضرائب.. السقا يحتفل بعرض فيلمه في دبي.. وأحمد سعد يعلن عن ألبومه الجديد

شهدت الساحة الفنية العديد من الفعاليات والأحداث الكثيرة على مدار ساعات اليوم الأربعاء.. ونستعرض أبرز العناوين خلال النشرة الفنية التالية:

ثمّن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، من الضريبة على مقابل دخول المسارح، مؤكدًا أن القرار يُجسد توجه الدولة لدعم الفنون الرفيعة وتيسير إتاحتها للجمهور الأوسع.

وأوضح وزير الثقافة أن الإعفاء يشمل المهرجانات التي تُقام خلال الموسم الفني 2025–2026 في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتشمل عروض “أوبرا عايدة”، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبي بدولة الإمارات مع الجمهور الذي حرص على التواجد بشكل كبير والتقط معهم عددًا من الصور التذكارية، وتواجد أيضا النجم أحمد فهمي الذي شاركه الاحتفال بفيلمهما.

وقدم النجم أحمد السقا عرض أكشن استعراضي مع عدد من الأشخاص المختصين في مثل هذه الأمور، وسط الجمهور الإماراتي التى تفاعل بشكل كبير وقام بتشجيع السقا والتصفيق له.

السقا يسيطر على صدارة البوكس أوفيس اليومي في آخر 10 أيام

استقبلت دور العرض السينمائي مجموعة أفلام جديدة بالتزامن مع موسم صيف 2025، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أولى ليالي العرض داخل مصر.

جاء فى الصدارة فيلم السقا الجديد، محققا إجمالي إيرادات بنحو 21 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط من العرض

حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

تُواجه الإعلامية مها الصغير مؤخرًا موجة من الاتهامات بالنسخ والسرقة، طالت هذه المرة تصميمات الحقائب الخاصة بعلامتها التجارية، وذلك بعد يومين من اتهامها بسرقة أعمال فنية لتشكيليين أوروبيين عُرضت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا تُقارن بين حقائب تحمل توقيع علامة مها الصغير التجارية وتصميمات لعلامات تجارية عالمية كبرى، مشيرين إلى وجود تشابه كبير يُوحي بالنسخ. وتأتي هذه الاتهامات الجديدة لتُضاف إلى جدل سابق أُثير حول عرض أعمال فنية في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، اتهم ثلاثة فنانين تشكيليين أوروبيين أنها من أعمالهم الأصلية التي تمت سرقتها ونسبها للإعلامية

احتفل الثنائى الفني المنتجة سوسن يوسف والمخرج مراد مصطفى بعقد قرانهما، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب أسابيع قليلة من مشاركتهما المميزة في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025 بفيلمهما المصري “عائشة لا تستطيع الطيران”، الذي حظي باهتمام نقدي كبير وعُرض ضمن قسم أسبوع النقاد.

أفلام صيف 2025، طرح البرومو التشويقي لفيلم «الشاطر»

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم "الشاطر" عقب الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية بإحدى الدول الأوروبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض بالسينمات في مصر والعالم العربي يوم 10 يوليو المقبل، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

أعلن رسميا عن تغير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة، والذي بدأ تصويره منذ يومين

وأعلن مخرج سلسلة أفلام Dune، دينيس فيلنوف ، أن تم تغير اسم الجزء الثالث من Dune Messiah، إلى Dune: Part 3.

وأعلن المخرج الشهير دينيس فيلنوف، عن بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah"، بعد وصول طاقم تصوير الفيلم إلى بودابست.

أحمد سعد يكشف تفاصيل وأسماء أغنيات ألبومه الجديد بيستهبل

يستعد النجم أحمد سعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره خلال الأيام القادمة من خلال ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "بيستهبل" يضم عددا من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة والتي ستكون من مفاجآت الصيف الجاري.

وأطلق أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد "بيستهبل" بلوك وتصميم مختلف وكشف تفاصيل أغاني الألبوم حيث قسمها إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني" كما أعلن أسماء أغاني الوش الثاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".

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