السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسميا، بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah" في بودابست

DUNE، فيتو
DUNE، فيتو

أعلن المخرج الشهير دينيس فيلنوف، عن بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah"، بعد وصول طاقم تصوير الفيلم إلى بودابست.

ووصل كل من تيموثي شالاميه، وزيندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وجوش برولين، وريبيكا فيرجسون، وأنيا تايلور-جوي، وروبرت باتينسون، وناكوا-وولف موموا، وإيدا بروك، إلي بودابست لتصوير مشاهدهم في فيلم "Dune: Messiah".

روبرت باتينسون ينضم للجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير روبرت باتينسون، انضم رسميا لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام  Dune الشهيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل روبرت باتينسون، سيجسد دور الشرير "سكيتال"، في فيلم  Dune: Messiah.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم Dune: Messiah، في صالات السينما بتاريخ 16 ديسمبر 2026.

فيما كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE.

وقال فيلنوف، إن أحداث الفيلم DUNE: MESSIAH، ستقع بعد 12 عامًا من أحداث الجزء الثاني، وأن القصة ستنهي بـ"رحلة بول أتريديس".

اختيار لينوس ساندجرين لتصوير فيلم Dune: Messiah بدلًا من جريج فريزر

وذكر تقرير لموقع، 'The Insider'، أن جريج فريزر، لن يكون المصور السينمائي لفيلم Dune: Messia، بسبب انشغاله بتصوير فيلم The Batman Part II.

وأضاف التقرير أن المخرج دينيس فيلنوف، اختار المصور لينوس ساندجرين، ليكون بديلًا لـ جريج فريزر.

يذكر أن لينوس ساندجرين كان المصور السينمائي للفيلم  الشهير La La Land.

Dune 3 Release Date & Plot Details Teased by Denis Villeneuve

أنيا تايلور جوي عن فيلم DUNE 3: أنا من أشد المعجبين بالمشاركين في هذا المشروع

عبرت الممثلة أنيا تايلور جوي، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم الجزء الثالث، من سلسلة أفلام DUNE 3، للمخرج دينيس فيلنوف.

وقالت تايلور، في تصريحات صحفية: "الفيلم قيد الإنتاج في الوقت الحالي.. وأنا سعيدة للغاية بأن أكون جزء منه، وأنا من أشد المعجبين بكل من يشارك في هذا المشروع.. ولا أستطيع الانتظار حقًّا".

Image

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” أن فيلم  الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أن  الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلًا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Dune Messiah فيلم Dune Messiah تفاصيل Dune Messiah مشاهدة Dune Messiah

مواد متعلقة

تفاصيل انضمام روبرت باتينسون لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah

تفاصيل جديدة عن فيلم "DUNE: MESSIAH"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حماس تكتب نهاية حرب غزة، فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ، 3 كوارث طبية بمصر خلال ساعات، غياب الزعيم عن زفاف حفيده

بديل وسام أبو علي، هل تحرك الأهلي للتفاوض مع مصطفى محمد؟

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

انفجار عنيف يهز أرجاء مدينة تعز اليمنية (فيديو)

انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو)

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

ترامب: إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية ولا التخلي عن تخصيب اليورانيوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية