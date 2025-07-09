مها الصغير ليست الأولى، فنانون تورطوا في سرقات أدبية وفنية

اجتاحت حادثة الإعلامية مها الصغير وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد اتهام ثلاثة فنانين أوروبيين لها بسرقة أعمالهم الفنية ونسبها لنفسها خلال استضافتها في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وعلى الرغم من اعتذار الصغير، إلا أن القضية ما زالت تتصدر أحاديث رواد التواصل، وتُعيد إلى الواجهة ملف السرقات الفنية والأدبية السابقة التي تم تأكيدها سواء بأحكام قضائية أو باعترافات الفنانين أنفسهم.

لوحات جداريات المترو تضع غادة والى أمام المحكمة

تُعد قضية مصممة الجرافيك غادة والي من أبرز السرقات المشابهة لواقعة مها الصغير، فبدأت الأزمة في عام 2022 عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف والي بسرقة أربع لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات بالقاهرة.

ونشر كوراسوف عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، مطالبًا برد رسمي وموضحًا أن اللوحات الأربع المستخدمة موجودة على موقعه الخاص في قسم "الأصول المباعة"، مشيرًا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة تعود لليونان القديمة وليس لمصر القديمة.

وعلى إثر ذلك، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة غادة والي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق (بإجمالي 4 مصنفات)، وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي، ثم قامت المحكمة بإلغاء حكم الحبس مع تأييد الغرامات المالية.

أكرم حسني وأزمة "للي" بين السرقة و"توارد الأفكار"

لم تقتصر السرقات على الفن التشكيلي، فقد اتهم الشاعر عادل صابر الفنان أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية "للي" التي غناها الكينج محمد منير، معلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء، وموضحًا أن القضية ستُطرح قريبًا أمام القضاء لتُحسم.

ورد أكرم حسني عبر صفحته على فيسبوك نافيًا الاتهام، موضحًا عدة نقاط:

أكرم حسني يكن كل الاحترام والتقدير لكل موهبة فنية، ويؤمن بأن جنوب مصر أنجب العديد من الشعراء والأدباء، على رأسهم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي. يؤمن بحقوق الملكية الفكرية ويعتقد أن السرقة الفنية تحقق نجاحًا مؤقتًا. أشار إلى أن تشابه جملة واحدة من الأغنية المكونة من 12 بيتًا مع جملة لشاعر آخر لا يعني السرقة، بل هو "توارد أفكار طبيعي". ذكر أنه كتب الأغنية من 20 بيتًا واختار منها الكينج 12 بيتًا فقط، مما يجعله غير محتاج لسرقة جملة أكد أنه يكتب الأغاني منذ أكثر من 8 سنوات لبرامج ومسلسلات، وأنه دائمًا ما يعود لجمعية المؤلفين والملحنين ويسدد الرسوم قبل استخدام أي لحن، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية. أوضح أن مهنته الأساسية ممثل، وكتابة الأغاني هواية، لذا فهو ليس بحاجة للسرقة لبناء رصيد كشاعر. اختتم بيانه بالقول إن توضيحه ليس دفاعًا عن نفسه، بل احترامًا للجمهور الذي يثق به.

بعد يوم واحد من هذه التصريحات، اتهم المطرب الشاب محمود المنسي الفنان أكرم حسني بسرقة لحن أغنية "للي" من أغنيته "ولد الهلالية"، حيث نشر المنسي فيديو مصورًا قال فيه: "أنا مضايق جدًا بعد ما نزلت أغنية محمد منير (للي) واتفاجئت إن اللحن بتاعها (كوبي بيست) من أغنيتي.. أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زي توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف وأنا من عشاقه.. وأكرم حسني فنان مبدع.. لكن بعيدًا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقي الأدبي جدًا".

وعلى الرغم من ذلك، أعرب الشاعر عادل صابر عن سعادته بأن الكينج منير غنى كلماته، حتى لو كان ذلك "اقتباسًا أو سرقة"، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" أن "الاقتباس صريح جدًا" وأنه "أخذ أجزاء من موالي، أو سميها سرقة مقنعة، المفردات الجنوبية باينة".

ورفض صابر دفاع أكرم حسني عن "توارد الأفكار"، قائلًا: "توارد نصوص وليس توارد أفكار، وأنا لجأت للقضاء المصري النزيه، وأعتقد أني سآخذ حقي".

وفي تطور لاحق، قررت إدارة "يوتيوب" حذف أغنية "للي" لمحمد منير وأكرم حسني، بعد مطالبات محمود المنسي بوقف عرض الأغنية لحين البت في الأزمة.

يوسف معاطي الأكثر اتهامًا بالسرقات الأدبية

في مجال الدراما، قضت الدائرة الحادية عشر الكلية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم المؤلف يوسف معاطي مبلغ مليون جنيه، لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية لقصة "أميرة الجان التي أحبتني" للكاتبة السكندرية منى سالم، وتحويلها إلى المسلسل الشهير "عفاريت عدلي علام" الذي قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام. صدر الحكم لصالح المحامي عبد الرازق زيدان في الدعوى رقم 748 لسنة 15 قضائية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها معاطي بالسرقة. فقد اتهمه الكاتب صلاح شميس بسرقة سيناريو مسلسل "العراف" من سيناريو له بعنوان "احترس من هذا الرجل"، وقام بتحرير محضر ضده، مؤكدًا أنه كتب السيناريو عام 2010 وقدمه لعدة جهات إنتاجية دون تنفيذه.

كما اتهم الكاتب زكي عبد الهادي يوسف معاطي بسرقة سيناريو مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" من كتاب يحمل نفس العنوان، ورفع دعوى قضائية ضده وضد تامر مرسي وقناة "إم بي سي" التي عرضت المسلسل، مطالبًا بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض تغريم المؤلف يوسف معاطي 300 ألف جنيه بتهمة سرقة مسلسل "مأمون وشركاه" في الطعن رقم 7224 لسنة 89 قضائية. جاء ذلك بعد أن رفع المؤلف الشاب إبراهيم محمد إبراهيم دعوى قضائية على معاطي يتهمه فيها بسرقة روايته التي تحمل عنوان "الأمم المتحدة على الأراضي الأمريكية" والمسجلة كسيناريو باسم "ألوان الدنيا"، وتحويلها لمسلسل "مأمون وشركاه" الذي عُرض في رمضان 2016. نص الدعوى أشار إلى أن إبراهيم محمد قام بكتابة الرواية وتسجيلها في الشهر العقاري عام 2009 ثم حاول تسويقها.

جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات، اتُهم يوسف معاطي بسرقة سيناريو مسلسل "عفاريت عدلي علام" من فكرة الفيلم الأمريكي "الآخرون" للنجمة نيكول كيدمان، والذي تدور أحداثه حول أشباح تعيش في منزل واحد مع أشخاص طبيعيين حتى يصبحوا عائلة واحدة.

تغريم مسلم ونور التوت 2 مليون جنيه بسبب "لحن"

في قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بتغريم المطربين مسلم ونور التوت وآخرين مبلغ 2 مليون جنيه، في الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، بتهمة سرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما".

فأقام الملحن حسن دنيا دعوى قضائية ضد المطربين يتهمهما فيها بسرقة لحن أغنيته والتعدي على حقوق الملكية الخاصة به، وتداولت المحكمة الاقتصادية الدعوى في أولى جلساتها، التي تغيب فيها المطربان عن الحضور.

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