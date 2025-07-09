الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رسميا، تغيير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

Dune، فيتو
Dune، فيتو

أعلن رسميا عن تغير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة، والذي بدأ تصويره منذ يومين.

وأعلن مخرج سلسلة أفلام Dune، دينيس فيلنوف، أن تم تغير اسم الجزء الثالث من Dune Messiah، إلى Dune: Part 3.

وأعلن المخرج الشهير دينيس فيلنوف، عن بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah"، بعد وصول طاقم تصوير الفيلم إلى بودابست.

ووصل كل من تيموثي شالاميه، وزيندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وجوش برولين، وريبيكا فيرجسون، وأنيا تايلور-جوي، وروبرت باتينسون، وناكوا-وولف موموا، وإيدا بروك، إلي بودابست لتصوير مشاهدهم في فيلم "Dune: Messiah".

روبرت باتينسون ينضم للجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

وكشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير روبرت باتينسون، انضم رسميا لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام  Dune الشهيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل روبرت باتينسون، سيجسد دور الشرير "سكيتال"، في فيلم  Dune: Messiah.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم Dune: Messiah، في صالات السينما بتاريخ 16 ديسمبر 2026.

فيما كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE.

وقال فيلنوف، إن أحداث الفيلم DUNE: MESSIAH، ستقع بعد 12 عامًا من أحداث الجزء الثاني، وأن القصة ستنهي بـ"رحلة بول أتريديس".

اختيار لينوس ساندجرين لتصوير فيلم Dune: Messiah بدلًا من جريج فريزر

وذكر تقرير لموقع، 'The Insider'، أن جريج فريزر، لن يكون المصور السينمائي لفيلم Dune: Messia، بسبب انشغاله بتصوير فيلم The Batman Part II.

وأضاف التقرير أن المخرج دينيس فيلنوف، اختار المصور لينوس ساندجرين، ليكون بديلًا لـ جريج فريزر.

يذكر أن لينوس ساندجرين كان المصور السينمائي للفيلم  الشهير La La Land.

Dune 3 Release Date & Plot Details Teased by Denis Villeneuve

أنيا تايلور جوي عن فيلم DUNE 3: أنا من أشد المعجبين بالمشاركين في هذا المشروع

عبرت الممثلة أنيا تايلور جوي، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم الجزء الثالث، من سلسلة أفلام DUNE 3، للمخرج دينيس فيلنوف.

وقالت تايلور، في تصريحات صحفية: "الفيلم قيد الإنتاج في الوقت الحالي.. وأنا سعيدة للغاية بأن أكون جزء منه، وأنا من أشد المعجبين بكل من يشارك في هذا المشروع.. ولا أستطيع الانتظار حقًّا".

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دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” أن فيلم  الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أن  الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلًا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

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Dune Dune Messiah DUNE الجزء الثالث

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رسميا، بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah" في بودابست

تفاصيل انضمام روبرت باتينسون لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah

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