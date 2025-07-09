وزير الثقافة: إعفاء مهرجانات “الأوبرا” من الضريبة يؤكد اهتمام الدولة بالفنون الجادة

ثمّن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، من الضريبة على مقابل دخول المسارح، مؤكدًا أن القرار يُجسد توجه الدولة لدعم الفنون الرفيعة وتيسير إتاحتها للجمهور الأوسع.

قرار الحكومة المصرية بإعفاء المهرجانات من الضرائب

وأوضح وزير الثقافة أن الإعفاء يشمل المهرجانات التي تُقام خلال الموسم الفني 2025–2026 في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتشمل عروض “أوبرا عايدة”، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وأكد وزير الثقافة أن هذا القرار يُعد دعمًا مباشرًا للرسالة الثقافية التي تتبناها الدولة، ويأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية، من خلال نشر الفنون الجادة، والارتقاء بالذوق العام، وضمان وصول المنتج الثقافي والفني إلى جميع فئات المجتمع.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح لتقديمه إلى مجلس الوزراء، يقضي بتعميم هذا القرار على المهرجانات المسرحية والسينمائية، وكذلك على عروض المسرح، دعمًا لصناعة السينما المصرية، وتعزيزًا لانتشار الفنون المسرحية في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تعزيز دور المؤسسات الثقافية، ويؤكد أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن.

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