الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة: إعفاء مهرجانات “الأوبرا” من الضريبة يؤكد اهتمام الدولة بالفنون الجادة

هنو.فيتو
هنو.فيتو

ثمّن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، من الضريبة على مقابل دخول المسارح، مؤكدًا أن القرار يُجسد توجه الدولة لدعم الفنون الرفيعة وتيسير إتاحتها للجمهور الأوسع.

قرار الحكومة المصرية بإعفاء المهرجانات من الضرائب

وأوضح وزير الثقافة أن الإعفاء يشمل المهرجانات التي تُقام خلال الموسم الفني 2025–2026 في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتشمل عروض “أوبرا عايدة”، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وأكد وزير الثقافة أن هذا القرار يُعد دعمًا مباشرًا للرسالة الثقافية التي تتبناها الدولة، ويأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية، من خلال نشر الفنون الجادة، والارتقاء بالذوق العام، وضمان وصول المنتج الثقافي والفني إلى جميع فئات المجتمع.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح لتقديمه إلى مجلس الوزراء، يقضي بتعميم هذا القرار على المهرجانات المسرحية والسينمائية، وكذلك على عروض المسرح، دعمًا لصناعة السينما المصرية، وتعزيزًا لانتشار الفنون المسرحية في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تعزيز دور المؤسسات الثقافية، ويؤكد أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد فؤاد الدكتور أحمد فؤاد السينما المصرية المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء المهرجان الصيفي القلعة الدولي للموسيقى والغناء المهرجان الصيفي للموسيقى الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا وزير الثقافة وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

رفعت فياض يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة طلاب الثانوية السعودية بـ طب الزقازيق.. إنقاذ مستقبل 47 طالبا بسبب خطأ إداري

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

زغلول صيام يكتب: عندما صنع الإعلام الرياضي في مصر جيلا من المغيبين!!

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية