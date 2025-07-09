لتطوير الطرق والجسور والبنية التحتية، أحمد الشرع يصدر مرسوما بإنشاء صندوق سيادي يتبع الرئاسة السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم المرسوم رقم "112" لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى صندوق التنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري –سيادي-، مقره العاصمة "دمشق" ويرتبط بشكل مباشر برئاسة الجمهورية.

أحمد الشرع ينشئ صندوقا يتبع الرئاسة السورية

وحسب وكالة الأنباء السورية، يهدف إحداث الصندوق السيادي السوري، وفق المرسوم الصادر عن أحمد الشرع، إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والمواني وشبكات الاتصالات، وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

لابيد يعرض تشكيل إسرائيل تحالف إقليمي لإعمار سوريا

في ذات السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الكنيست، اليوم الأربعاء، إنه إذا تخلى الرئيس السوري أحمد الشرع، عن مطلب سوريا بالسيادة على الجولان، فإن إسرائيل ستقود مبادرة إقليمية لإعادة إعمار سوريا.

وأضاف لابيد: "أبلغتُ ممثلي الإمارات في أبو ظبي أننا سنتمكن من بناء ائتلاف إقليمي كامل حول الشرع لدعم إعادة إعمار سوريا، إذا أخرج قضية الجولان من المعادلة".

وحسب تقرير نُشر في يونيو على قناة LBCI اللبنانية، فإن المفاوضات الحالية مع إسرائيل لا تتضمن مطلبا سوريا بإعادة أراضي الجولان التي احتلت عام 1967، بل تركز على اعتراف إسرائيل بالنظام الجديد والسيادة السورية في جنوب البلاد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأسبوع الماضي، إن لدى إسرائيل مصلحة” في تطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان، لكنه شدد على أن "الجولان سيبقى جزءا من دولة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي".

وسربت تقارير إعلامية أمس، معلومات تفيد باحتمالية ترتيب لقاء يجمع نتنياهو وأحمد الشرع، في أمريكا خلال شهر سبتمبر المقبل، برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتوقيع اتفاقية أمنية بين دمشق وتل أبيب.

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