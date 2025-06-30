قناة عبرية تكشف عن لقاء محتمل بين نتنياهو والشرع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

كشفت قناة "كان" العبرية، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما نقله مصدر سوري مطلع.

وذكرت القناة أن نتنياهو يعتزم زيارة الولايات المتحدة قريبًا، مشيرة إلى أن ملف العلاقات مع سوريا سيكون من المواضيع الرئيسية خلال الزيارة.

وفي السياق ذاته، يخطط الرئيس السوري الشرع للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى نيويورك في سبتمبر المقبل، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

تعزيز العلاقة بين سوريا وإسرائيل

وأوضح المصدر السوري أن "تعزيز العلاقة بين سوريا وإسرائيل يحمل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن دمشق "تعارض التدخل الإيراني في شؤونها، وكذلك وجود جماعات مسلحة مثل حزب الله وحركتي الجهاد الإسلامي وحماس".

وأشار إلى أن المطلب الأساسي الذي تطرحه سوريا في المحادثات غير المباشرة الجارية هو انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، مؤكدًا أن "مسألة هضبة الجولان ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الراهن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح لقناة "فوكس نيوز" مؤخرًا، بأن سوريا قد تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، لافتًا إلى أنه رفع العقوبات عنها كفرصة للتقدم، فيما اعتبر أن إيران كانت العائق الرئيسي أمام توسع هذه الاتفاقيات.

وفي وقت سابق، كشف موقع "واينت" العبري عن تقدم في محادثات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة عربية ومشاركة أمريكية، تركز على اتفاق أمني يتضمن مطالب سورية بانسحاب إسرائيلي ووقف الهجمات، مقابل سعي تل أبيب إلى إنشاء منطقة عازلة، مع استبعاد التوصل لاتفاق دائم في الوقت الحالي.

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