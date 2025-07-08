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خارج الحدود

صحيفة تكشف حقيقة التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع الشرع بالإمارات

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حقيقة التقارير التي تحدثت عن لقاء مستشار الأمن القومي للإحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الإمارات.

لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الإمارات يوم أمس ليست صحيحة".
وكانت تقارير قد أفادت، نقلا عن مصادر سورية، بأن "الرئيس السوري أحمد الشرع التقى يوم أمس الاثنين في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي"، واصفة هذه المعلومات بأنها "خطوة مهمة في إطار المفاوضات السورية – الإسرائيلية".

رفع العقوبات عن سوريا

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى أحمد الشرع، في 13 مايو الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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