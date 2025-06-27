نتيجة لقاء الـ 120 دقيقة، حاخام أمريكى يطالب ترامب بدعوة الشرع ونتنياهو لتوقيع اتفاق أبراهام

روي الحاخام اليهودي الحامل للجنسية الأمريكية، أبراهام كوبر، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤخرا خلال زيارته دمشق برفقة القس جوني مور.

أبراهام كوبير يروي تفاصيل لقاء أحمد الشرع

وكان أبراهام كوبر، زار مع القس جوني مور دمشق في منتصف يونيو، والتقيا الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني بعد لقائه في نيويورك خلال أبريل الماضي.

ويقول زيارته إلى دمشق والدور الذي يلعبه وتصوراته لمستقبل الوضع في سوريا والعلاقة بين دمشق وتل أبيب، إن القسم الأهم من زيارته ومور إلى العاصمة السورية "كان بلا ريب لقاءنا على مدى ساعتين مع الرئيس الشرع، ومن الإنصاف القول إنك حين تجلس مع شخص يحمل خلفية إسلامية واضحة، ويُعرّف نفسه بذلك علنا، ومع ذلك يتبنّى رؤية لسوريا تتّسع لجميع مواطنيها، وينظر إلى الأمور بعقلية استراتيجية وعملية تهدف إلى إخراج سوريا من قوائم الدول المعادية في منطقة شديدة الاضطراب، ويعبر بصدق عن أمله في بناء السلام، فإن ذلك يترك أثرا بالغا".

أهداف زيارة الحاخام كوبر إلى سوريا

ثم أشار كوبر فى حوار مع "المجلة" السعودية، إلى أنه طرح خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين مشروعين: "الأول يهدف إلى مساعدة عشرات الآلاف من العائلات السورية وربما أكثر في معرفة مصير أحبائهم، ويتمحور المشروع حول جمع وتحليل الحمض النووي.

الشيباني يتوسط القس والحاخام، فيتو

الفكرة الثانية، يقول عنها، حين سافرت إلى دمشق لأول مرة، أدهشني اتساع الأراضي القاحلة، في حين أنه على بعد خطوات قليلة فقط، تمتلك إسرائيل خبرات متقدمة في مجالي المياه والزراعة، الفكرة تكمن في المزيد من الحركة والتعاون في هذه المجالات الحيوية".

وحول ما إذا كان أحمد الشرع يريد اتفاق سلام، قال: "أعتقد أنه يملك الأدوات والمهارات التي تؤهله لذلك، لكن تحقيق السلام يتطلب الكثير من العمل من كلا الجانبين، وإذا استدعى الأمر المضي خطوة بخطوة نحو خفض التصعيد، فهذا بحد ذاته أولوية كبرى للدولة اليهودية".

وأضاف: "الأولوية في هذه المرحلة ستكون لخفض التصعيد.. نعم، نطمح إلى سلام دافئ، ولا يشترط أن يكون وفق جدول أعمال اتفاقيات أبراهام".

وقال كوبر: "الخلاصة، ببساطة: إذا دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الزعيمين (الشرع ونتنياهو)، واحتضنهما معا وقال لهما "نحن معكما بالكامل" يمكن أن يُوقَّع اتفاق أبراهام في وقت أقرب بكثير".

وزاد: "المزيد من الانخراط من قبل ترامب سيقربنا من اتفاقيات أبراهام، أما في غيابه، فسنسير خطوة بخطوة. وفي كلتا الحالتين سنستمر نحن في لعب دور النودج – أي الإلحاح-".

وأكد على أن الجانب السوري يعطي أولوية لتثبيت اتفاق "فك الاشتباك" لعام 1974 الذي خرقته إسرائيل بعد انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

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