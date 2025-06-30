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خارج الحدود

مجلس الأمن الدولي يجدد بالإجماع ولاية قوة أندوف في الجولان لمدة ستة أشهر

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، بالإجماع قرارا يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا ودولة الاحتلال لمدة 6 أشهر.

 

في سياق متصل، قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يوم السبت: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل”.

 

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

 

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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مجلس الأمن الدولي مجلس الامن سوريا ودولة الاحتلال سوريا الجولان

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