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رياضة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

وحصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2 المفتوحة مجانا.

ويمكن للمتابعين مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة MBC Action وMBC مصر2 المفتوحة مجانا.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو
باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

بيلينجهام يتحدى باريس سان جيرمان قبل مباراة نصف نهائي مونديال الأندية

أطلق الانجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد تصريحا ناريا متحديا باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وقال بيلينجهام  في تصريح عبر صفحة نادي ريال مدريد الرسمية عبر فيس بوك:" نريد أخذ الكأس إلى مدريد والاستمرار في إدامة عظمة النادي".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي نجح في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي لنسخة 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولأول مرة سيجمع نهائي مونديال الأندية فريقين من أوروبا بعد ربع قرن من بداية البطولة وتحديدا منذ انطلاقها عام 2000.

 

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