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رياضة

حظ أم مهارة، كيف علق مدرب تشيلسي على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025

إنزو ماريسكا مدرب
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، أبدى الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي سعادته الكبيرة بالفوز على فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية وتأهله لنهائي المونديال، في انتظار الفائز من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

 

ماريسكا يشيد بجواو بيدرو

وفي المؤتمر الصحفي بعد إنتهاء مباراة فريقه أمام فلومينينسي، تحدث ماريسكا في بداية كلامه عن تألق جواو بيدرو الوافد الجديد على الفريق، ونجاحه في تسجيل هدف الفوز للبلوز تشيلسي في مرمى الفريق البرازيلي، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا امتلاكه لاعبين قادرين على تحقيق الانتصارات، وتسجيل الأهداف، وأنه كمدرب عليه أن يساعد اللاعبين على الوصول إلى المراكز التي تمكنهم من تسجيل الأهداف، أنا أعلم أن جواو قادر على ذلك.

مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي، فيتو
مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي، فيتو

نتعامل مع كرة مباراة على حدة

وأكمل  ماريسكا: “نتعامل مع كل مباراة على حدة، أصبح أمامنا مباراة نهائي كأس العالم للأندية، هي الأخيرة في الموسم الحالي وأتمنى أن نتمكن من الفوز بلقب المونديال”.

 

منافسات من الطراز الرفيع

وعن مواجهة باريس سان جيرمان أو ريال مدريد في المباراة النهائية وهي مرحلة "الوحش" في الدور النهائي، رد ماريسكا: "كلاهما فريقان من الطراز الرفيع. أحدهما فاز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والآخر الموسم الماضي. إنهما فريقان من الطراز الرفيع، لكننا فخورون وسعداء بالتواجد هناك".

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

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