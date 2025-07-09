سجل هدفي الفوز، بيدرو يتوج أفضل لاعب بلقاء تشيلسي وفلومينينسي

كأس العالم للأندية، توج اللاعب جواو بيدرو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي، التي انتهت قبل قليل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح جواو بيدرو في قيادة البلوز إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على فلومينينسي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ميتلايف" بمدينة "نيويورك".

بيدرو رجل مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي، فيتو

بيدرو يسجل هدفي فوز تشيلسي أمام فلومينينسي

ونجح بيدرو في تسجيل هدفي الفوز لفريقه في مرمى فلومينينسي البرازيلي، ليقود تشيلسي بجدارة لنهائي مونديال الأندية.

ورغم تفوق تشيلسي فإن فلومينينسي قدم عرضًا جيدًا وكاد يهز الشباك لولا تألق اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا في الشوط الأول وأبعد فرصة هدف محقق عن خط المرمى.

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