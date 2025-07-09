البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

وحصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2 المفتوحة مجانا.

ويمكن للمتابعين مشاهدة البث المباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة MBC Action وMBC مصر2 المفتوحة مجانا.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025



تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان يسعى للخماسية

ويسعى باريس سان جيرمان إلى الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام الأحد المقبل لتحقيق حلم الخماسية التاريخية وذلك بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

موسم صفري للريال

في المقابل يطمح ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للحفاظ على آماله في حصد اللقب وإنقاذ موسمه الكارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

أزمة طائرة ريال مدريد

وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الأزمة المرعبة التي واجهت بعثة ريال مدريد وهي في طريقها إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لموقف صعب قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب التحذير من عاصفة جوية في تأخير سفر ريال مدريد إلى نيويورك قبل ساعات قليلة من مواجهة سان جيرمان، واضطر النادي الملكي إلى البقاء في مطار بالم بيتش، وأقلع نحو نيويورك متأخرًا ساعة كاملة.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ "فيفا" أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده تشابي ألونسو قبل المباراة سوف يتم إلغاؤه بسبب تأخر وصوله.

ووفقًا للصحيفة، فإن طائرة ريال مدريد كانت تحلق فوق واشنطن في انتظار الحصول على تصريح بالهبوط.

وبحسب ما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد هبطت طائرة ريال مدريد بعد تحليقها في الجو لبعض من الوقت، حيث وصل الفريق الملكي إلى نيوجيرسي متأخرًا ساعتين.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل من أجل حصول طائرة ريال مدريد على إذن بالهبوط، حيث وصلت إلى وجهتها متأخرة ساعتين بسبب العاصفة.



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