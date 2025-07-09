بعد أزمة العاصفة الرعدية، الصور الأول لوصول طائرة ريال مدريد إلى نيويورك

أسدل الستار على أزمة عدم هبوط طائرة ريال مدريد بسبب العاصفة في نيويورك قبل ساعات من مباراة باريس سان جيرمان.

وهبطت طائرة ريال مدريد بالفعل بعدما دارت حول نيويورك لأكثر من ساعة بسبب العاصفة الضخمة وعدم حصولها على إذن للهبوط.

🗽 ¡Ya estamos en Nueva York! pic.twitter.com/NWgmgrXytR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 9, 2025

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورًا من وصول بعثة ريال مدريد بعد أزمة هبوط الطائرة لكل من فينسيوس جونيور وأرنولد معلقة عليها: "نحن بالفعل في نيويورك!".

وكان فريق ريال مدريد الإسباني تعرض إلى موقفًا صعبًا قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

والموقف الأول عندما تأخر إقلاع طائرة ريال مدريد أمس الثلاثاء لمدة 60 دقيقة بسبب عاصفة قوية في منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا.



أما الموقف الثاني الأكثر صعوبة تعرضت طائرة الفريق إلى أزمة بعد أن ظلت تحلق فوق سماء واشنطن بسبب العاصفة الرعدية التي أدت لعدم الحصول على إذن الهبوط في نيويورك.

وطلب نادي ريال مدريد بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق الأنشطة الإعلامية الخاصة بالفريق قبل لقاء باريس سان جيرمان وإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو للحديث عن المباراة.

ويخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك الأمريكية.



وتخطى ريال مدريد عقبة يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر بهدف دون رد كما فاز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 في دور الثمانية بعد أن تأهل متصدرًا للمجموعة الثامنة.



ويأمل العملاق الإسباني تخطي عقبة باريس والتأهل للدور النهائي ببطولة كأس العالم لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الذي فاز في وقت سابق على حساب منافسه فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في نصف النهائي.

ويحلم المدرب تشابي ألونسو بأول لقب مع ريال مدريد بعد توليه المهمة مطلع شهر يونيو الماضي خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لقيادة منتخب البرازيل.

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