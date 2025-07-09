12 مرشحًا حتى الآن، لجنة محكمة بنها تتلقى طلبات مرشحين جديدين اليوم

أغلقت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية القليوبية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة باب الترشح في اليوم قبل الأخير قبل غلق باب الترشح غدا الخميس وتقدم مرشحين اثنين اليوم هما مدحت الجارحي من شبرا الخيمة مستقل وأحمد الراعي قليوب مستقل.

لجنة تلقي طلبات مرشحين اثنين اليوم لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية

ليرتفع عدد المرشحين حتى الآن الي 12 مرشحا 3 مستقبل وطن ومرشح للجبهة ومرشح حماة الوطن ومرشح مصر أكتوبر ومرشح النور و5 مستقلين

وكشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بـالقليوبية، تلقى طلب واحد للترشح أمس لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية وبلغ عدد المرشحين حتى الآن منذ فتح باب الترشح السبت الماضي وحتى الآن إلى 12 مرشحا تقدموا للترشح والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم:

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي.

2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام.

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها

9- سعد محمد طه مستقل من قليوب

10- الدكتورة عزيزة السيد فردي مستقل

11- مدحت الجارحي مستقل من شبرا

12- أحمد الراعي قليوب مستقل

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