الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

استمرار الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشارع مساكن الياسمين في شبرا الخيمة

شبرا الخيمة،فيتو
شبرا الخيمة،فيتو

استكمالا للحملة التي قادها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أمس لإزالة الإشغالات والتعديات بمساكن الياسمين، تم استكمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشارع مساكن الياسمين.

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وركزت الحملة في القليوبية اليوم على إزالة التندات المخالفة أمام المحلات التي كانت تشوه المظهر الحضاري وتعيق حركة المارة. كما تم رفع جميع وصلات الكهرباء العشوائية التي كانت تتسبب في سرقة التيار الكهربائي وتشكل خطرًا على السلامة العامة.

وشملت أعمال الحملة أيضًا مراجعة تراخيص المحلات للتأكد من قانونية أوضاعها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين الذين لم يلتزموا بالضوابط والقوانين المنظمة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار سعي المحافظة لإعادة الانضباط للشارع، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وقد شدد المحافظ على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي في مختلف المناطق للتصدي لأي تعديات أو مخالفات.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية القليوبية

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