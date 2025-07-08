الثلاثاء 08 يوليو 2025
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إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية

انهيار جزء من منزل
انهيار جزء من منزل بالقليوبية،فيتو

شهدت عزبة عاكف التابعة لقرية ميت كنانة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انهيار جزئي في حائط أحد المنازل الريفية، أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

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انهيار جزئي في حائط أحد المنازل الريفية بالقليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انهيار جزء من حائط المنزل، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراء المعاينة والفحص للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية شبين القناطر قرية ميت كنانة بمركز طوخ محافظة القليوبية مستشفى شبين القناطر مركز طوخ مديرية أمن القليوبية

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