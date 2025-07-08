إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية

شهدت عزبة عاكف التابعة لقرية ميت كنانة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انهيار جزئي في حائط أحد المنازل الريفية، أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

انهيار جزئي في حائط أحد المنازل الريفية بالقليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انهيار جزء من حائط المنزل، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراء المعاينة والفحص للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

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