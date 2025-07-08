محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة شبرا الخيمة اليوم، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بحضور الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلات شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر



وشهد اللقاء استعراض عدد من المبادرات والحلول التي تم تنفيذها بشكل فوري، حيث وجه المحافظ مديرية الصحة بإجراء عملية جراحية لأحد المواطنين ، كما تم توفير كارت خدمات لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة ونقل طلاب من مدارس إلي مدارس أخري قريبة من السكن الخاص بهم وتسيير إجراءات ترخيص سيارة أجرة لأحد المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين قطعة أرض أملاك دولة لأحد المواطنين، وتمكين أحد المواطنين من عمل بيارة ري بمنطقة الزهويين، والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لفتح شارع أغلقه أحد المواطنين وهو مدرج بالمخطط.



وفي سياق متصل، أكد المحافظ خلال اللقاء على أن توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين هو أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الجماهيرية تمثل قناة فعالة لتحديد الأولويات والتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين بشكل مباشر وسريع.



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ القليوبية بهدف تعزيز جسور التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم عن قرب لضمان حياة كريمة للجميع.

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