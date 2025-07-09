القسام: لم يكتب لعملية الأسر بخان يونس النجاح وسيكون التوفيق حليفنا بالعمليات القادمة

قال قيادي بكتائب القسام، اليوم الأربعاء: "لم يكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح وسيكون التوفيق حليفنا في قادم العمليات".

وتابع: "عناصرنا في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة".

وأضاف: دك عناصرنا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة.

وقبل وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنهم تمكنوا صباح اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأوضحت الحركة أنهم استهدفوا دبابة "ميركافا" وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105".

كما استهدف مجاهدو القسام حفارين عسكريين بقذائف "الياسين 105"، وبعدها تقدموا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد جنود الاحتلال إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأوضحت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس، أنها قصفت حشد للعدو الصهيوني المتمركز في "شارع البداو" بمنطقة السطر الغربي شمال خانيونس، بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" ملم.

وفي وقت سابق من اليوم قالت حركة حماس إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماض في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح اليوم الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم قرية شقبا

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان بمنطقة العطار بمواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين بشكل مكثف واستهداف لخيام ومآوي النازحين، في ظل حصار شديد أدى لتجويع شديد لسكان القطاع.

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