إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت منع زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، الأردن وتركيا إلى الضفة الغربية يوم الأحد، حيث كان من المزمع أن يلتقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.



وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الزيارة كانت تهدف إلى بحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مشيرة إلى أن إسرائيل رفضت التعاون مع أي تحركات تعتبرها تهديدًا لأمنها أو محاولة لإقامة دولة فلسطينية.



ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقًا، بالإضافة إلى إقامة أربع مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.

ومن جانبه ذكر مصدر فلسطيني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، ليل الجمعة السبت، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستمنع دخول الوفد الوزاري العربي، الذين كانوا سيزورون رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، الأحد.

وأوضح المصدر الفلسطيني: "اتصالات عربية فلسطينية تجرى لإلغاء قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي من زيارة الضفة الغربية".

وأضاف: "قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي هو تنفيذ لسياسة حكومة نتنياهو في إضعاف السلطة الفلسطينية بعد أن علموا أن الوفد جاء لدعم السلطة ماليًّا وسياسيًّا".

وقال المصدر الفلسطيني المسؤول: "القيادة الفلسطينية تستنكر القرار الإسرائيلي بشدة وتحذر من تبعاته".

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة برئاسة المملكة ستزور مدينة رام الله، الأحد.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا.

وقال غنيم إن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.