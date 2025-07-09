الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتابع سير العمل بالوحدات المحلية في الزقازيق

 متابعة المراكز
 متابعة المراكز التكنولوجية

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية سير العمل بالوحدات المحلية وجهود المراكز التكنولوجية بها، حيث كلف أحمد طنطاوي، نائب رئيس المركز، بالمرور على الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل.

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الوحدات المحلية بالعصلوجى وبنى عامر

أكد رئيس المركز أن المتابعات شملت المتابعة للوحدة المحلية بقرية العصلوجى والوحدة المحلية بقرية ببني عامر، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منها.

تنفيذ إزالة بقرية المسلمية 

كما قام نائب رئيس المركز بالإشراف على تنفيذ إزالة بقرية المسلمية ببنى عامر لأعمال بناء مخالفة دون الحصول على ترخيص بالبناء. وتأتي هذه الخطوات لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين وإنهاء الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

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توجيهات وزيرة التنمية المحلية والمحافظ 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حيث قام بالتنبيه، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية وتنشيط جمع الإيرادات وذلك للنهوض بالبلاد.

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سير العمل الوحدات المحلية أحمد طنطاوي نائب رئيس المركز المراكز التكنولوجية مدينة الزقازيق مركزالزقايق شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق

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