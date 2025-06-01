الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة قتل نجلي عمه في الزقازيق

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، بعد اتهامه بقتل اثنين من أبناء عمومته في جريمة هزت قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

 

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وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو 2025 للنطق بالحكم، في القضية التي تعود وقائعها إلى ديسمبر من العام الماضي.

 

تفاصيل الجريمة

ترجع أحداث القضية إلى 20 ديسمبر 2024، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد.ط.د.ع، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، بعد اتهامه بقتل المجني عليهما علي د.ع.غ – 61 عامًا، أحمد ع.ع – 75 عامًا وذلك إثر خلافات عائلية قديمة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمة بسبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وكمَن لأحد الضحيتين في طريقه، وانهال عليه ضربًا حتى فارق الحياة، ثم توجّه إلى منزل الضحية الثانية، وطرَق بابه، وبادره بعدة ضربات قاتلة على الرأس، مما تسبب في وفاته في الحال.

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