حزب النور بالفيوم يتقدم بأوراق مرشحه لانتخابات الشيوخ

تقدم حزب النور بمحافظة الفيوم، بأوراق ترشيح الدكتور حمادة محمد سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 ليصبح المرشح الثامن، واختار حزب النور لترشحه رمز (الفانوس).

قائمة المرشحين حتى الآن

وقد أصبح عدد المرشحين المتقدمين حتى الآن إلى 8 مرشحين تقدم أحدهم اليوم الاربعاء بطلب لسحب أوراق ترشيحه، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأخير لفترة التقدم زيادة في أعداد المتقدمين، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين وبداية فترة الطعون.

وأسفرت القائمة المبدئية للمرشحين على المقاعد الفردية بمحافظة الفيوم خلال أيام من فتح باب التقدم بأوراق الترشح عن تقدم كل من

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر هويدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وشهرته كابتن وليد هويدي.

2- حاتم علوي السيد إدريس المليجي، وشهرته حاتم المليجي، مرشح مستقبل وطن

3-عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود، وشهرته عمرو ابو السعود مرشح حزب مستقبل وطن (تحالف وطني)

4- عصام محمد حسين عبد الغني الرتمي، وشهرته اللواء عصام الرتمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية

5- صلاح السكري، وشهرته الإعلامي صلاح السكري، مرشح مستقل

6- دعاء عادل أحمد محمد، مرشح مستقل

7- حمادة محمد سليمان، وشهرته حمادة سليمان، مرشح حزب النور

وبذلك تضم القائمة أربعة مرشحين ضمن التحالف الوطني، في مقابل مرشحين مستقلين خارج التحالف.

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