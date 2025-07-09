“الوطنية للانتخابات” تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات “الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (17) لسنة 2025 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته.

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية

المادة الأولى: لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجوز للمترشح إخطار الهيئة كتابة باسم شخص يمثله لديها لإدارة الدعاية، مع إرفاق إقرار رسمي بقبوله.

ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، وفي حالة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وتُحظر الدعاية خارج هذه المواعيد.

ثالثا: الحد الأقصى للإنفاق

الفردي: 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.

القائمة (13 مقعد): 2,167,000 جنيه، وفي الإعادة 867,000 جنيه.

القائمة (37 مقعد): 6,167,000 جنيه، وفي الإعادة 2,467,000 جنيه.

رابعا: التبرعات

تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع جواز تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد على 5% من الحد الأقصى.

ويحظر تلقي تبرعات تزيد على ذلك، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات.

خامسا: جهات التبرع المحظورة

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم من:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم فيه شخص مصري أو أجنبي.

شخص طبيعي أجنبي.

سادسا: الحساب البنكي

يشترط فتح حساب بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي أو مصر أو بمكاتب البريد لإيداع الأموال والتبرعات، والإنفاق منه حصرا، مع إخطار اللجنة المختصة بأوجه الإنفاق خلال 24 ساعة.

سابعا: واجبات البنك والمترشح

على البنك أو البريد والمترشح إخطار اللجنة المختصة أولًا بأول بما يتم في الحساب خلال 24 ساعة.

ثامنا: ضبط الحسابات

يلتزم المترشح بإمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، مع بيان التبرعات وأوجه الإنفاق، وإبلاغ اللجنة يوميًا بما يتم تسجيله. ويجب تقديم بيان ختامي بعد انتهاء الحملة الانتخابية يتضمن جميع المبالغ ومصادرها وأوجه إنفاقها.

تاسعا: استخدام الإعلام

للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين. وتلتزم الجهات المعنية بإتاحة الفرص وإخطار الهيئة بأي مخالفات.

عاشرا: محظورات الدعاية

يحظر أثناء الدعاية:

التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو عنصرية أو تحض على الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد به.

استخدام الممتلكات والمباني العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات.

إنفاق الأموال العامة أو أموال الجمعيات أو شركات القطاع العام.

الكتابة على جدران المباني.

تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية.

حادي عشر: استغلال الوظيفة العامة

يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا الاشتراك في الدعاية للتأثير على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص.

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