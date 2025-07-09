الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القائمة الوطنية تتقدم بأوراق مرشحيها لانتخابات الشيوخ في شرق الدلتا

لجنة تلقي طلبات الترشح،فيتو
لجنة تلقي طلبات الترشح،فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، استقبلت اللجنة القضائية المختصة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية محافظة الشرقية، أوراق مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن الدائرة الثالثة "قطاع شرق الدلتا"، والتي تضم سبع محافظات هي: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

نقيب محاميي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

وتصدرت محافظة الشرقية قائمة الترشح بـ6 مرشحين، كان أبرزهم:

علي محمد أحمد علي حسن (حزب مستقبل وطن)

زينب محمد فهيم معوض (مستقبل وطن)

محمد سليمان نوح مصطفى (حماة وطن)

جلال عبد الله عبد العزيز (الجبهة الوطنية)

إيهاب وهبة لبيب (الشعب الجمهوري)

أميرة صابر السيد محمد قنديل (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

وشملت القائمة أيضًا مرشحين من باقي المحافظات على النحو التالي:

دمياط: علي السيد كيوان (مستقبل وطن)

بورسعيد: محمد إبراهيم السيد سلامة (حماة وطن)

الإسماعيلية: حماد موسى حماد موسى (مستقبل وطن)، وداليا سعد يوسف أحمد (الجبهة الوطنية)

السويس: إبراهيم أحمد محمد عبد الله (مستقبل وطن)

شمال سيناء: فايز إبراهيم محمد أحمد (الجبهة الوطنية)

جنوب سيناء: صلاح ربيع عواد حسين (حماة وطن)

وفي السياق ذاته، تلقت اللجنة 16 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية بمحافظة الشرقية، منذ فتح باب الترشح، في مؤشر مبكر على سخونة المنافسة المنتظرة في السباق البرلماني المقبل.

طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

انطلقت السبت الماضي، أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة باستقبال أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين.

ويستمر فتح باب الترشح حتى اليوم الأربعاء، حيث تُستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في الفترة من 14 إلى 16 يوليو، فيما تُعلن القائمة النهائية يوم 18 يوليو، ويُغلق باب التنازلات في 20 من الشهر ذاته

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال لجان المتابعة بالمحافظات، بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية لضمان انضباط الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

“الوطنية للانتخابات” تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات “الشيوخ"

مديرية التعليم بالدقهلية تطلق بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين

مها الصغير ليست الأولى، فنانون تورطوا في سرقات أدبية وفنية

وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

حسن الخطيب: مصر تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات في الصناعات الغذائية والمشروبات

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

بدء إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السيدة زينب (صور)

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد

حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية