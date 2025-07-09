القائمة الوطنية تتقدم بأوراق مرشحيها لانتخابات الشيوخ في شرق الدلتا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، استقبلت اللجنة القضائية المختصة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية محافظة الشرقية، أوراق مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن الدائرة الثالثة "قطاع شرق الدلتا"، والتي تضم سبع محافظات هي: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتصدرت محافظة الشرقية قائمة الترشح بـ6 مرشحين، كان أبرزهم:

علي محمد أحمد علي حسن (حزب مستقبل وطن)

زينب محمد فهيم معوض (مستقبل وطن)

محمد سليمان نوح مصطفى (حماة وطن)

جلال عبد الله عبد العزيز (الجبهة الوطنية)

إيهاب وهبة لبيب (الشعب الجمهوري)

أميرة صابر السيد محمد قنديل (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

وشملت القائمة أيضًا مرشحين من باقي المحافظات على النحو التالي:

دمياط: علي السيد كيوان (مستقبل وطن)

بورسعيد: محمد إبراهيم السيد سلامة (حماة وطن)

الإسماعيلية: حماد موسى حماد موسى (مستقبل وطن)، وداليا سعد يوسف أحمد (الجبهة الوطنية)

السويس: إبراهيم أحمد محمد عبد الله (مستقبل وطن)

شمال سيناء: فايز إبراهيم محمد أحمد (الجبهة الوطنية)

جنوب سيناء: صلاح ربيع عواد حسين (حماة وطن)

وفي السياق ذاته، تلقت اللجنة 16 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية بمحافظة الشرقية، منذ فتح باب الترشح، في مؤشر مبكر على سخونة المنافسة المنتظرة في السباق البرلماني المقبل.

طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

انطلقت السبت الماضي، أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة باستقبال أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين.

ويستمر فتح باب الترشح حتى اليوم الأربعاء، حيث تُستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في الفترة من 14 إلى 16 يوليو، فيما تُعلن القائمة النهائية يوم 18 يوليو، ويُغلق باب التنازلات في 20 من الشهر ذاته

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال لجان المتابعة بالمحافظات، بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية لضمان انضباط الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني

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