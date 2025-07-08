الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

تطوير الأحياء ورصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك تتواصل بوتيرة منتظمة بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة داخل الكتل السكنية.

وأشار محافظ الوادى الجديد إلى أن الأعمال تستهدف الشوارع غير الممهدة بالمناطق القديمة ذات الكثافات السكانية لتحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد: إن الجهود الحالية تشمل مناطق السبط البحري، والبلد القديمة، وحي البري بالخارجة، مع الانتهاء من أعمال الرصف بعين "بطور"، واقتراب الانتهاء من شوارع "دروسة وشندوم" بالداخلة، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة بمناطق الشيخ "مرزوق" و"الحصري" وشارع الشهيد "حمدي سنوسي" بالفرافرة، وذلك ضمن خطة مرحلية تغطي مختلف المراكز.

ومن المقرر التوسع في تنفيذ أعمال الإنترلوك خلال الفترة المقبلة لتشمل قرى ومناطق جديدة، وفق أولويات مدروسة تضمن العدالة في توزيع الخدمات وتحقيق نقلة نوعية متقدمة.

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