نصائح للعناية بالكعبين، خلال فصل الصيف وحمايتها من التشققات والجفاف

نصائح للعناية بالكعبين خلال فصل الصيف، يُعد فصل الصيف من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للجفاف والتشقق، ويُعد كعب القدم من أكثر المناطق التي تعاني نتيجة لذلك.





فمع ارتفاع درجات الحرارة والمشي بالأحذية المفتوحة أو حافي القدمين، تتفاقم مشاكل الجلد في هذه المنطقة تحديدًا.

لذا، فإن العناية بكعبي القدم خلال الصيف أمر أساسي للحفاظ على مظهر صحي وجذاب، ولتجنب الشعور بالألم الناتج عن التشققات والجفاف.



العناية بالكعبين في الصيف من الضروريات للحفاظ على الراحة والمظهر الصحي، وتجنب مشكلة تشققات الكعبين، وهو ما يمكن تحقيقه بخطوات بسيطة ومواظبة يومية على الترطيب والتنظيف والتقشير.



في هذا التقرير، نستعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى تشقق الكعبين في الصيف، ونقدم مجموعة من النصائح الفعالة للعناية بهما، وذلك وفقًا لموقع thehealthline.





أسباب تشقق الكعبين في فصل الصيف

نعومة الكعبين من الطبيعة، فيتو

ارتداء الأحذية المفتوحة:

الصنادل والشباشب المفتوحة لا توفر الحماية اللازمة للكعبين، وتعرض الجلد للجفاف والغبار، ما يؤدي إلى تشققه.

المشي حافي القدمين:

المشي بدون حذاء، خاصة على الأرضيات الساخنة أو الخشنة، يزيد من جفاف الجلد ويؤدي إلى تقشر الطبقة الخارجية.

قلة الترطيب:

الإهمال في ترطيب القدمين يوميًا يجعل الجلد يفقد مرونته، ويبدأ في التشقق.

الاستحمام بالماء الساخن:

الاستحمام بماء شديد السخونة يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف.

زيادة الوزن أو الوقوف لفترات طويلة:

الضغط المستمر على الكعبين يزيد من سماكة الجلد ويجعله أكثر عرضة للتشقق.

نصائح فعالة للعناية بالكعبين في الصيف

1. ترطيب يومي مكثف

استخدمي مرطبًا غنيًا بالمواد المغذية مثل زبدة الشيا، زيت جوز الهند، أو الفازلين بعد الاستحمام وقبل النوم. يُفضل تغطية القدمين بجوارب قطنية بعد وضع الكريم ليلًا للحصول على أفضل نتيجة.

2. نقع القدمين مرة إلى مرتين أسبوعيًا

نقع القدمين في ماء دافئ مع القليل من الملح الإنجليزي أو خل التفاح لمدة 15-20 دقيقة يساعد على تنعيم الجلد الصلب. يمكن إضافة القليل من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي لتهدئة الجلد وتعقيمه.

3. التقشير المنتظم

استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة مخصصة للقدمين بعد النقع لإزالة الجلد الميت بلطف. لا يُنصح باستخدام الأدوات الحادة، لأنها قد تجرح الجلد وتؤدي إلى التهابات.

4. استخدام كريمات مخصصة للكعبين

هناك كريمات علاجية خاصة بالكعبين تحتوي على مكونات فعالة مثل اليوريا أو حمض الساليسيليك، وهي تعمل على ترطيب الجلد الجاف وتنعيم التشققات.

5. الحفاظ على النظافة اليومية

احرصي على غسل القدمين يوميًا وتجفيفهما جيدًا، خاصة بين الأصابع وحول الكعب. فالرطوبة الزائدة قد تسبب الفطريات، في حين أن الإهمال يؤدي للجفاف.

6. ارتداء الأحذية المناسبة

اختاري أحذية مريحة ومغلقة من الخلف لدعم الكعب وتخفيف الاحتكاك. تجنبي المشي الطويل بالصنادل أو الأحذية المسطحة المفتوحة.

7. شرب كميات كافية من الماء

الترطيب لا يكون خارجيًا فقط، بل من الداخل أيضًا. شرب الماء بانتظام خلال اليوم يُسهم في تحسين مرونة الجلد ومظهره العام.

8. استعمال ماسكات طبيعية أسبوعيًا



جربي ماسكات منزلية بسيطة مثل:

ماسك العسل واللبن:

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة من الزبادي، وضعي المزيج على الكعبين لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر.

ماسك الموز والأفوكادو:

اهرسي نصف موزة مع شريحة أفوكادو ناضجة، وضعيها على الكعبين لمدة 30 دقيقة. يحتوي هذا الماسك على دهون طبيعية مرطبة بعمق.

9. تجنّب العوامل التي تضر بالكعبين

لا تمشي حافية القدمين على الأسطح الساخنة.

تجنبي غسل القدمين بالصابون القاسي أو الكحول.

لا تستخدمي الماء الساخن جدًا.

العناية بالقدمين صيفًا، فيتو

متى يجب استشارة طبيب الجلد؟

إذا لاحظتِ أن التشققات أصبحت عميقة ومؤلمة أو بدأ يظهر نزيف أو التهاب، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود حالة مرضية مثل الأكزيما، الصدفية، أو الالتهابات الفطرية. في هذه الحالة، من الأفضل استشارة طبيب جلدية للحصول على العلاج المناسب.

نصائح هامة لصحة كعبين ناعمين دائمًا:

قص الأظافر بانتظام وتنظيف ما تحتها.

تجفيف القدمين جيدًا بعد كل استحمام.

تغيير الجوارب يوميًا خاصة في أيام الصيف الحارة.

تدليك القدمين بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو مرة في الأسبوع لتحفيز الدورة الدموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.