دللي نفسك بعد إجهاد العزومات، سكرابات طبيعية للعناية بالجسم

سكرابات طبيعية للعناية بالجسم، عيد الأضحى المبارك من أجمل المناسبات التي ينتظرها الجميع بفرحة، فهو وقت لتجمع العائلة وصلة الرحم وتقديم الأكلات الشهية واللحوم الطازجة.





لكن لا يمكن إنكار أن كثيرًا من النساء يتحملن العبء الأكبر خلال أيام العيد، خاصة في تحضير العزومات والوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز الأطباق التقليدية، مما يترك آثارًا واضحة على الجسم والبشرة.



مع ثالث أيام العيد، تبدأ علامات الإرهاق والتعب في الظهور على الجسم؛ كخشونة البشرة، جفافها، الشعور بثقل القدمين، واسوداد المناطق المعرضة للاحتكاك والتعرق.



وهنا تظهر الحاجة الملحّة للعناية بالجسم واستعادة الحيوية والنضارة من خلال استخدام مكونات طبيعية تعيد للجسم إشراقه وراحته.



ومن أبرز وأهم خطوات العناية بعد فترة الإرهاق هي استخدام السكرابات الطبيعية لتقشير الجسم وتنشيط الدورة الدموية.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة نهى سيد، أنه بعد إرهاق عيد الأضحى، تحتاج كل امرأة أن تعتني بجسدها وتكافئه ببعض الوقت والراحة، لا سيما أن الجسد هو أول من يشعر بأعباء المناسبات.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن السكرابات الطبيعية وسيلة فعالة وآمنة للعناية بالبشرة واستعادة الإحساس بالراحة والنقاء. ومن خلال استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، يمكنك خلق تجربة استجمام متكاملة تساعدك على تجديد نشاطك وتجاوز آثار الإجهاد.

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من السكرابات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي مثالية للعناية بالجسم خلال ما تبقى من العيد.

ما هو السكراب الطبيعي وفائدته؟



سكرابات طبيعية للجسم

السكراب هو مستحضر يُستخدم لتقشير الطبقة السطحية من الجلد، ويتكون غالبًا من مواد طبيعية تحتوي على حبيبات خشنة تساعد على إزالة الجلد الميت وتنظيف المسام. كما يعمل السكراب على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الجلد على تجديد خلاياه، مما يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ومظهرًا صحيًا.

استخدام السكرابات الطبيعية مفيد بعد العيد بشكل خاص لأنه:

يزيل خلايا الجلد الميتة المتراكمة بسبب التعرق والإرهاق.

يعالج خشونة البشرة الناتجة عن كثرة الحركة والوقوف.

يمنح الجسم رائحة طبيعية جميلة.

يهيئ الجلد لامتصاص المرطبات بشكل أفضل.

يساعد على التخلص من اسمرار بعض المناطق مثل الركب والأكواع.

أهم سكرابات الجسم الطبيعية بعد العيد:



1. سكراب القهوة وزيت جوز الهند

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متماسك. استخدمي السكراب على بشرة مبللة، ودلكي جسمك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق ثم اغسليه بماء دافئ.

الفوائد:

القهوة تنشط الدورة الدموية وتساعد في شد الجلد، وزيت جوز الهند يرطب البشرة ويمنع جفافها. هذا السكراب مثالي لإزالة علامات التعب من الساقين والذراعين.

2. سكراب الشوفان والعسل

المكونات:

3 ملاعق من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي أو الحليب.

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة. ضعي السكراب على الجسم واتركيه لمدة 10 دقائق ثم افركيه بلطف بحركات دائرية واغسليه بالماء الدافئ.

الفوائد:

الشوفان مهدئ طبيعي للبشرة الحساسة والعسل مرطب ومضاد للبكتيريا. هذا السكراب يناسب المناطق الحساسة والمجهدة مثل منطقة الصدر والرقبة.

3. سكراب السكر والليمون وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي المكونات واستخدميها فورًا على البشرة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي جسمك جيدًا.

الفوائد:

الليمون يفتح لون البشرة ويعقمها، السكر يقشر بلطف، وزيت الزيتون يرطب بعمق. هذا السكراب فعال للمناطق الداكنة مثل الكوع والركبة.

4. سكراب الملح وزيت اللافندر

المكونات:

3 ملاعق من ملح البحر.

2 ملعقة من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللافندر العطري.

الطريقة:

اخلطي المكونات واستخدميها على الجسم قبل الاستحمام. يفضل استخدامه في المساء للاسترخاء.

الفوائد:

الملح يقشر وينظف، وزيت اللافندر يهدئ الأعصاب. هذا السكراب مناسب لعلاج التوتر العام في الجسم بعد أيام متواصلة من الإجهاد.

نصائح للعناية بالجسم بعد استخدام السكراب:



سكرابات لجسمك من الطبيعة

رطّبي جسمك جيدًا بعد السكراب باستخدام كريم غني أو زبدة الشيا الطبيعية للحفاظ على نعومة البشرة.

لا تستخدمي السكراب أكثر من مرتين أسبوعيًا لتجنب تهيج البشرة.

اشربي الكثير من الماء لتعويض جفاف الجسم الداخلي بعد فترة إرهاق.

استمتعي بحمام دافئ قبل السكراب لفتح المسام وزيادة فعالية التقشير.

اختاري وقتًا خاصًا لكِ بعد العيد للعناية بجسمك، مثل جلسة استرخاء منزلية في عطلة نهاية الأسبوع.

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