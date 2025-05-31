بدء تصوير "دافنينه سوا" لـ محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد

يبدأ المخرج وليد الحلفاوي تصوير أحدث أفلامه "دافنينه سوا" الذي يجمع النجمين طه دسوقي ومحمد ممدوح، بعد عيد الأضحى المبارك.

فيلم محمد ممدوح وطه دسوقي

ويدور الفيلم في إطار كوميدي، من إنتاج رامي السكري وأحمد بدوي ومحمد حفظي.

كما ينتظر وليد الحلفاوي عرض فيلمه الجديد درويش مع النجم عمرو يوسف في شهر يوليو المقبل.

فيلم سيكو سيكو

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان طه دسوقي في بطولة فيلم سيكو سيكو والذي عرض مؤخرا ويشاركه البطولة عصام عمر

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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