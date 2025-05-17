السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم «درويش» يدخل مراحله النهائية وعرض المشاهد بتقنية 3D

عمرو يوسف.فيتو
عمرو يوسف.فيتو

دخل فيلم درويش للنجم عمرو يوسف مراحله النهائية، استعدادا لطرحه في دور العرض يوليو القادم، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الضخمة وأنه تم تنفيذ وتصميم وسط القاهرة في الفترة الزمنية التي يقع فيها الفيلم بتقنية الـ 3d.

فيلم درويش لـ عمرو يوسف

ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال  يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.


النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه  منذ أربعة أعوام  مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لأنه قرر تقديمه.


ليصلوا الصورة التي  ترضيهم. خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم  فكيف تقدم  شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه .


أنه بطل شعبي في صورة غير نمطية ربما يمكن مقارنتها بروبين هود أو أدهم الشرقاوي 
إن درويش شخصية تعيش طويلا مع الجمهور لأنها بطل من بينهم وليست لشخص غريب عنهم..

 ويشارك في درويش عدد من النجوم  من بينهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ويأتي فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي  

 

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