الأنبا سيداروس يترأس اجتماع كهنة عزبة النخل لمناقشة الخطة المستقبلية

أُقيم اللقاء الشهري لكهنة كنائس عزبة النخل والمرج، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بالمرج، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام.

وخلال اللقاء، تحدث الأب القمص بولس جورج، كاهن كنيسة مارمرقس بكليوباترا، في كلمة روحية بعنوان "الكاهن والعمق الروحي"، تناول فيها أهمية الحياة الروحية العميقة للكاهن في خدمته اليومية.

كما ناقش الحاضرون عددًا من الموضوعات الرعوية التي تهم الخدمة في المنطقة، واختُتم اللقاء بجلسة أسئلة مفتوحة، أعقبها البركة والصلاة.

الأنبا بسادة يرسم ٣٢ شماسا ويكرم خريجي معهد الدراسات اللاهوتية بأخميم

ترأس نيافة الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلتة للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بمقر المطرانية في أخميم.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام نيافته برسامة ٢٠ من خريجي معهد الدراسات اللاهوتية بأخميم شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، إلى جانب رسامة ١٢ شماسًا آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، في أجواء مفعمة بالفرح والروحانية.

شارك في الصلوات لفيف من الآباء كهنة الكنيسة والإيبارشية، وخورس الشمامسة، وجمع غفير من أبناء الشعب القبطي.

وعقب انتهاء صلاة القداس، أقيم حفل تخرج وتكريم دفعة جديدة من خريجي معهد الدراسات اللاهوتية بأخميم، احتفاءً بجهودهم وإتمامهم لمسيرتهم الدراسية في خدمة الكنيسة.

البابا تواضروس من بولندا: كونوا سفراء صالحين لوطنكم وأمناء لإيمانكم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن القيامة تظل نورًا وفرحًا ورجاءً في حياة كل مؤمن، داعيًا أبناء الكنيسة القبطية في بولندا إلى أن يكونوا سفراء صالحين لمصر وأمناء لإيمانهم أينما كانوا، مشددًا على أهمية التمسك بالكنيسة وتنشئة الأجيال الجديدة في أحضانها.

القداس الإلهي

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه قداسته في كنيسة الشهيدين مار يوحنا المعمدان وفيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن زيارته الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، المدرجة في الأجندة الرعوية لقداسته لعام ٢٠٢٥.

واستقبل خورس الشمامسة قداسة البابا بالألحان والترانيم، فيما بدت مشاعر الفرحة والاعتزاز على وجوه أبناء الكنيسة بزيارة الأب الراعي وافتقاده لهم.

شارك في صلوات القداس نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والوفد المرافق لقداسته، والقس داود أديب كاهن الكنيسة، والراهب القس مكاريوس الأنبا بيشوي.

وألقى البابا تواضروس عظة القداس التي استهلها بتحية القيامة "خريستوس أنيستي... آليثوس أنيستي"، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط أبناء الكنيسة القبطية في بولندا. وأوضح قداسته أن عيد القيامة يُحتفل به عبر أربعة مستويات: يوميًّا من خلال صلاة باكر، وأسبوعيًّا عبر قداس الأحد، وشهريًّا في يوم ٢٩ من كل شهر قبطي، وسنويًّا في عيد القيامة المجيد الذي يُعرف بعيد الأعياد وفرح الأفراح.

وأشار إلى أن "أحد توما" يمثل دعوة متجددة لتثبيت الإيمان، مستعرضًا التحديات الروحية التي يواجهها المؤمنون، وعلى رأسها الشك واليأس. وحذر قداسته من خطورة الشك باعتباره مرضًا يضعف علاقة الإنسان بالله وبذاته وبالكنيسة، داعيًا إلى التمسك بالإنجيل وأب الاعتراف كوسيلتين للحفاظ على الإيمان. كما شدد على أن اليأس لا مكان له في حياة المؤمن، لأن الله هو ضابط الكل ومدبر الحياة.

ووجّه قداسته رسالة طمأنينة للمصلين قائلًا: "لا تقلقوا من شيء، إلهكم ضابط الكل، حافظ لحياتكم ومدبر لأيامكم".

تقديم خدمات مدارس الأحد وتعليم الألحان

في ختام كلمته، عبّر البابا تواضروس عن شكره لنيافة الأنبا چيوڤاني على جهوده الرعوية، وللقس داود أديب على خدمته، موجهًا تحية لمصر وشعبها، ومؤكدًا أن مصر تنعم بالسلام والاستقرار رغم التحديات، بفضل نعمة الله.

وتُعد كنيسة "مار يوحنا المعمدان وأبي سيفين" ثمرة جهود نيافة الأنبا چيوڤاني منذ سيامته عام ٢٠١٧، حيث بدأ آنذاك بجمع الأقباط للصلاة في أحد المنازل، حتى تمكّن بمساندتهم من الحصول على الكنيسة الحالية، التي شهدت أول قداس بها في عيد الميلاد المجيد عام ٢٠٢٠. وتخدم الكنيسة اليوم أكثر من ٤٠٠ شخص، من بينهم ٧٥ أسرة قبطية منتشرة في ١٤ مدينة وقرية حول وارسو، ويخدمهم القس داود أديب منذ بدء خدمته في مايو ٢٠١٩، إلى جانب تقديم خدمات مدارس الأحد وتعليم الألحان واجتماعات الخدام.

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